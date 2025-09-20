San Felice Circeo, il Consiglio Comunale contro ” all’aumento di capitale di Acqualatina

San Felice Circeo ha detto “no” alla richiesta di Acqualatina di raddoppiare il capitale sociale. Con 12 voti favorevoli e una sola astensione, il Consiglio comunale ha bocciato la proposta di aumento da 23,6 a 53,6 milioni di euro avanzata dal gestore idrico.

La decisione ha visto uniti maggioranza e opposizione. «Ringrazio la minoranza per l’unità dimostrata su questa importante questione», ha commentato il sindaco Monia Di Cosimo, evidenziando come la tutela degli interessi pubblici abbia superato le divisioni politiche.

Ad astenersi, la consigliera Rita Rossetto, che pur ribadendo il proprio no all’aumento, ha motivato la scelta con il mancato accoglimento di un emendamento da lei presentato. La proposta chiedeva di eliminare l’impegno del sindaco a un tavolo con i soci e Acqualatina per valutare soluzioni alternative all’incremento del capitale, così da non gravare ulteriormente sui cittadini. Rossetto ha inoltre ricordato come le difficoltà economiche della società idrica affondino le radici negli anni passati e siano ancora attuali.

Nei giorni scorsi Acqualatina aveva convocato l’assemblea dei soci per approvare l’operazione, poi annullata. Con la deliberazione approvata, il Comune di San Felice Circeo – socio insieme ad altri 34 enti – propone invece un tavolo di confronto tra tutti i partner per individuare strategie comuni e condivise per il futuro.