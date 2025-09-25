Buffalos Latina, il convegno su multidisciplinarietà e metodologia di allenamento

Latina – Nella Sala De Pasquale del Comune di Latina si è svolto, il 24 settembre, il convegno “Multidisciplinarietà e metodologia di allenamento”, organizzato dai Buffalos Latina – American Football Team e dal Team Dallas, nell’ambito del Villaggio Europeo dello Sport. L’incontro, moderato da Antonella Melito, ha visto la partecipazione di esperti e tecnici del football americano, pronti a raccontare l’evoluzione di questo sport in Italia e il lavoro svolto sul territorio.

Si è parlato della crescita del football americano in Italia e a Latina

Alex D’Amico, Direttore Sportivo dei Buffalos Latina, ha raccontato la storia e lo sviluppo della società e del movimento:

“Noi come società siamo tra le più giovani d’Italia, il movimento esiste da più di 40 anni. La nostra nazionale è un fiore all’occhiello per la disciplina: vice campioni d’Europa e campioni d’Europa. Anche le ragazze, due settimane fa, hanno vinto il campionato europeo Under 16 femminile di FLEG.

È un movimento che funziona bene, ma ha bisogno di farsi conoscere ancora meglio. Noi come Buffalos Latina, dal 2017, proponiamo il football americano qui in provincia, con quattro categorie di gioco diverse.”

L’importanza della preparazione fisica e della multidisciplinarietà

Alessandro Dalla Senta, Preparatore Fisico del Team Dallas, ha spiegato il ruolo della preparazione atletica nello sviluppo degli atleti e nell’integrazione delle discipline sportive:

“La preparazione fisica è un ambito molto più ampio della preparazione tecnica. Si focalizza sul condizionare l’atleta, sia negli sport individuali sia in quelli di squadra, per migliorare prestazione e performance.

Lavoro con i Buffalos da sei anni e negli ultimi due li seguo H24, soprattutto per la preparazione fisica legata ai campionati. Nonostante ci sia ancora confusione intorno al football americano, è uno sport accessibile a tutti – ragazze, ragazzi, più giovani o meno giovani – e si integra perfettamente con il concetto di multidisciplinarietà.”

Un convegno per promuovere conoscenza e crescita sportiva

L’evento ha permesso di confrontarsi su metodologie di allenamento, approcci multidisciplinari e sviluppo del movimento sul territorio, sottolineando l’importanza della formazione e della divulgazione di sport meno conosciuti ma altamente inclusivi e strutturati.