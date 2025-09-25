Canottaggio, Sabaudia esulta: il quattro di coppia delle Fiamme Gialle conquista l’oro mondiale

SABAUDIA – Vola sul tetto del mondo il “quattro di coppia” Azzurro targato Fiamme Gialle. I Finanzieri Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento, tutti di casa a Sabaudia dove si allenano, con una gara dominata dall’inizio alla fine, conquistano la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo in svolgimento in Cina a Shanghai dal 21 al 28 settembre, precedendo Gran Bretagna e Polonia.

Grazie a una partenza magistrale il quartetto lascia indietro tutti gli avversari, poi incrementa il vantaggio e si trova agli ultimi 500 metri con quasi 3 secondi di vantaggio sugli inglesi e ancora di più sui polacchi. Nell’ultima frazione di gara, il capovoga Gentili ha dovuto solamente sotto controllo e a distanza gli avversari, mentre Panizza, Rambaldi e Chiumento erano pronti, se necessario, a scaricare sui remi la loro potenza per respingere al mittente eventuali attacchi. Sul traguardo, vittoria all’Italia 5:48.08. Argento alla Gran Bretagna 5:50.06. Bronzo alla Polonia 5:51.34.

L’Italia in questa specialità torna sul gradino più alto del podio dopo sette anni dall’ultima volta, quando nel 2018 a Plovdiv in Bulgaria, un altro equipaggio tutto Fiamme Gialle conquistò l’oro mondiale. Due terzi di quell’imbarcazione era composta proprio da Gentili, Panizza e Rambaldi, mentre al numero quattro al posto di Chiumento era presente Filippo Mondelli. A quest’ultimo, a tutte le Fiamme Gialle e alla Federazione, i quattro campioni del mondo hanno dedicato la vittoria odierna.