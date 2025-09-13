Cori, chiesti 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Cori ha presentato quattro richieste di finanziamento al Ministero degli Interni, in riferimento al decreto del 14 luglio 2025, per un totale di circa 2,5 milioni di euro. Le risorse, se accordate, serviranno a realizzare interventi in alcune aree del territorio che presentano maggiori criticità, sia a Cori che a Giulianello.
I progetti, elaborati dall’Ufficio tecnico comunale su indirizzo dell’assessorato ai Lavori Pubblici e approvati dalla Giunta in coerenza con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, riguardano: la messa in sicurezza del tratto della ex SP Velletri-Anzio verso il campo sportivo di Giulianello; il muro perimetrale di Santa Maria della Pietà e piazza Mattei; l’area soggetta a frana di via dei Chiavoni; il muro di via del Soccorso, in prossimità dell’ex campo sportivo.
«Se ci venissero accordate queste risorse – spiegano il sindaco di Cori Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani – potremmo proseguire il percorso già intrapreso negli anni precedenti, con risultati importanti, sul fronte della messa in sicurezza del territorio».