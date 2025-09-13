Latina, bomba esplosa nella notte: le parole del sindaco Celentano

Un ordigno è esploso nella notte in via Guido Rossa, danneggiando l’auto di una donna completamente estranea a dinamiche criminali. L’episodio, il terzo dallo scorso 7 settembre, è ora al vaglio degli investigatori della Questura e dei Carabinieri, che indagano su un possibile collegamento con la guerra per lo spaccio di droga in corso in città.

«La bomba carta esplosa questa notte è un altro campanello d’allarme che non può essere sottovalutato – ha dichiarato il sindaco di Latina, Matilde Celentano –. Il traffico di droga corrode il tessuto sociale e va estirpato con ogni mezzo. Non è solo un problema di ordine pubblico, ma una questione di sicurezza e dignità per l’intera città. Come istituzione continuerò a collaborare attivamente con le autorità competenti per smantellare la rete criminale che sta creando tensione e paura nella nostra comunità».