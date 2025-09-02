ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Dà fuoco a rifiuti speciali, causa un vasto rogo, emergenza a Sperlonga, denunciato un 64enne

Il fumo nero ha invaso la SS Flacca e sono arrivati i carabinieri

SPERLONGA – Ha dato fuoco a materiale plastico, tessile e ferroso all’interno della sua azienda e il fumo generato dal rogo ha invaso la statale Flacca. Dopo i fatti, avvenuti lunedì mattina, i carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno denunciato un uomo di 64 anni residente a Fondi per il reato di incendio e combustione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Attratti dalle vistose fiamme e dalla nube nera che stava invadendo l’arteria, i militari hanno raggiunto il terreno agricolo di un’azienda di proprietà dell’uomo che ha negato di aver appiccato il rogo, dicendo che si era sprigionato da solo per cause fortuite. Ma le successive indagini e l’ascolto di persone presenti hanno consentito di ricostruire quanto accaduto.

Le fiamme che si erano estese su 8500 metri quadrati producendo sono state domate solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Terracina.

