Diritti umani e libertà, a Ventotene arrivano Julija Navalnaya e tre donne premiate con il Nobel per la Pace



















VENTOTENE – Julija Navalnaya, vedova dell’oppositore di Putin, Alexei Nalvany, sarà a Ventotene dal 12 al 14 settembre per la prima Conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia, organizzata dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia con la collaborazione della Rappresentanza della Commissione europea in Italia. L’evento è promosso dalla Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno. Con lei, l’economista e politica russa (Premio Sacharov del Parlamento europeo) che, dopo la morte in carcere del marito avvenuta il 16 febbraio 2024, è indicata dai media occidentali come una potenziale leader di tutta la dissidenza in Russia, ci saranno l’avvocata Shirin Ebadi, Premio Nobel per la Pace e simbolo della lotta per i diritti umani e delle donne in Iran; Oleksandra Matviichuk e Oleksandra Romantsova, Premi Nobel per la Pace e voci della resistenza civile ucraina; Sviatlana Tsikhanouskaya, Premio Sacharov e leader dell’opposizione bielorussa.

Sulle questioni legate al conflitto in Medio Oriente interverranno i movimenti palestinese Women of the Sun e israeliano Women Wage Peace, che si battono per la fine del conflitto, e Maoz Inon, imprenditore e attivista israeliano per la pace e i diritti umani.

Oltre alla Vicepresidente Pina Picierno, il programma prevede la partecipazione degli eurodeputati Salvatore De Meo (PPE-FI), Nicola Zingaretti (S&D-PD), Brando Benifei (S&D-PD), Giorgio Gori (S&D-PD) e Sandro Gozi (Renew), di parlamentari italiani, giornalisti, opinionisti, accademici e diplomatici.

A Ventotene si terrà anche il Democracy Camp con giovani che fanno parte della rete Insieme-per.eu del Parlamento europeo e content creator: si confronteranno sui valori della democrazia e le libertà fondanti dell’Europa grazie alla testimonianza diretta di dissidenti perseguitati per il loro pensiero o le proprie posizioni politiche.