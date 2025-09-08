L’Università di Trieste vince i “Pediatric Simulation Games 2025” disputati a Latina















LATINA – Il team dell’Università di Trieste ha trionfato nel derby tutto friulano contro l’Università di Udine conquistando la coppa dei “Pediatric Simulation Games 2025”, la competizione internazionale ideata e organizzata dal prof. Riccardo Lubrano, direttore della Uoc di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e docente alla Sapienza di Roma.

I giochi, arrivati alla loro settima edizione, si sono svolti a Latina, all’Istituto Einaudi, dal 3 al 6 settembre con la partecipazione di circa 350 specializzandi Gli specializzandi provenienti da 31 università italiane e 4 estere di Spagna, Francia e Portogallo, che si sono misurati in prove di emergenza pediatrica. Terzo e quarto posto sono andati all’Università di Firenze-Meyer e all’Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum.

«Siamo molto felici di come sia andata questa edizione – commenta soddisfatto Lubrano – che conferma il trend, già osservato in passato, di una crescita nel modo in cui le squadre si confrontano

con gli scenari, che a loro volta diventano sempre più complessi. Quest’anno ci sono stati anche dei casi clinici legati a intossicazioni o complicazioni acute delle malattie reumatiche-traumatiche: ogni anno inseriamo qualcosa in più, per stimolare i ragazzi a tornare a casa e studiare. Anche perché, normalmente, i tutor delle squadre del futuro sono gli specializzandi che hanno già partecipato, che li preparano anche sulla base della loro esperienza». È proprio questo, infatti, lo scopo principale dei PSG, quello di uniformare la preparazione in pediatria d’emergenza in tutto il nostro territorio nazionale e in alcune università estere grazie a un livello scientifico altissimo, affinché ogni bambino in condizioni critiche possa ricevere ovunque gli stessi livelli di assistenza.

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati anche assegnati i riconoscimenti per le varie specialità: a vincere quello per il “Miglior CPR (Migliore gestione della Rianimazione Cardiopolmonare)” è stata l’Università di Milano La Statale – Clinica De Marchi; per il “Miglior lavoro di squadra” la medaglia è andata all’Università degli Studi di Perugia; ad aggiudicarsi la “Migliore gestione delle vie aeree” è stata l’Università degli Studi di Verona. Novità dell’edizione di quest’anno il premio per il “Miglior visiting team”, che è andato agli spagnoli dell’Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Quattro giorni di simulazioni, quasi 200 scenari e 35 squadre in gioco. Si è chiusa sabato 6 settembre la settima edizione dei “Pediatric Simulation

Games”, l’evento in cui giovani medici specializzandi italiani e stranieri competono tra loro in simulazioni di emergenze di pronto soccorso pediatrico. I giochi, ideati nel 2017 dal Prof. Riccardo Lubrano, primario di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale “Santa Maria Goretti” e docente all’Università “La Sapienza” di Roma, quest’anno sono stati ospitati da una nuova sede, l’Istituto d’Istruzione Superiore Einaudi, in piazza Aldo Manuzio 10 a Latina.

Da quest’anno, inoltre, tutte le sfide sono state consultabili dalla nuova app dei giochi, che ha reso ancora più facile per le squadre conoscere l’orario e l’aula in cui si sarebbe tenuto il loro scenario,

«un po’ come avviene per le app con cui seguiamo le partite delle nostre squadre di calcio preferite» spiega Edoardo Ginghina, ideatore e programmatore dell’app.

Quest’anno la giuria che ha valutato gli specializzandi è stata formata da 9 giudici rispetto ai 5 dell’anno scorso, ed è stata composta da una nutrita delegazione del Children Hospital of Philadelphia, uno dei più importanti ospedali pediatrici al mondo fondato nel 1855 negli Stati Uniti. Ecco l’elenco: – Prof.ssa Monika Kleinman (Boston Children’s Hospital), Prof. Allan R. de Caen (Stollery Children’s Hospital Edmonton), Prof. Marc Berg (Stanford University), Medical Director, Revive Initiative for Pediatric Resuscitation Excellence at Packard Children’s

Hospital. Dall’ospedale pediatrico della città della Pennsylvania arrivano: – il Prof. Vinay Nadkarni (Children Hospital of Philadelphia) MD, MS, la Prof.ssa Lindsay Shepard (MD Children Hospital of Philadelphia), la Prof.ssa Madiha Raees (MD Children Hospital of Philadelphia) MD, la Prof.ssa Daniela Davis (MD Children Hospital of Philadelphia) MD, il Prof. Michael Du (RRT Children Hospital of Philadelphia) .

Hanno partecipato ai PSG 2025 le squadre italiane di:

Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum

Università degli studi di Brescia

Università degli studi di Cagliari

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Università degli studi di Catania

Università degli studi di Ferrara

Università degli studi di Firenze – Meyer

Università degli studi di Foggia

Università degli studi di Genova

Università degli studi di Milano Bicocca

Università degli studi di Milano – Polo Sacco Buzzi

Università degli studi di Milano La Statale – Policlinico – Clinica De Marchi

Università degli sudi di Milano Vita-Salute San Raffaele

Università degli studi di Modena Reggio Emilia – Unimore

Università degli studi di Napoli Federico II

Università degli studi di Padova

Università degli studi di Parma

Università degli studi di Pavia

Università degli studi di Perugia

Università del Piemonte Orientale (UPO)

Università degli studi di Pisa

Università degli studi di Roma La Sapienza – Policlinico Umberto I

Università degli studi di Roma La Sapienza Sant’Andrea

Università degli studi di Roma Tor Vergata

Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli – Roma

Università degli studi di Salerno

Università degli studi di Siena

Università degli studi di Trieste

Università degli studi di Udine

Università degli studi di Verona

Le Squadre estere di Francia con Universitè de Toulouse – PAUL SABATIER ; Spagna Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza – SPAIN

Hospital Sant Joan de Deu – Barcellona e Portogallo Unidade Local De Saude – Trás-os-Montes e Alto Douro .