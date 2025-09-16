Città in scena, il Festival della Rigenerazione arriva a Latina

LATINA – E’ arrivata Per la prima volta a Latina una delle tappa di Città in scena, il Festival diffuso della rigenerazione urbana, giunto al suo terzo anno ideato e promosso da Ance, Associazione Mecenate 90, Cidac con il patrocinio di In/Arch. Città in scena ha l’obiettivo di mettere in luce le tante iniziative e i progetti innovativi di rigenerazione urbana che attraversano l’Italia, con un focus particolare sulle città intermedie. La tappa di Latina che andrà avanti per tutta la giornata è iniziata alle 10 al Museo Cambellotti.

Il presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi

A fare gli onori di casa la Sindaca di Latina Matilde Celentano

https://www.radioluna.it/news/wp-content/uploads/2025/09/Sindaco_rigeneraziomne.mp3

Ad introdurre i lavori, articolati in una sessione mattutina e una pomeridiana, anche il presidente della 5ª Commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini

e il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella.

Per la prima volta una tappa territoriale del Festival nel Lazio, con una ricca selezione di progetti di trasformazione e rigenerazione avviati nella regione, che saranno presentati e commentati da istituzioni, imprese, esperti, università e professionisti, alla presenza di politici nazionali e europarlamentari. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Latina, Ance Lazio, Ance Latina e con il patrocino degli Ordini provinciali degli architetti, dei Geometri e Geometri laureati, degli Ingegneri e degli Avvocati.

Ma la giornata sarà arricchita anche dagli interventi di Salvatore De Meo, europarlamentare e presidente della Delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato, Laura Corrotti, presidente della Commissione Urbanistica Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio e Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica del Comune di Latina.

Si confronteranno sui progetti presentati e sulle sfide della rigenerazione urbana i protagonisti dei due panel di discussione. Nel corso della mattinata Nicolò Rebecchini, presidente Ance Lazio, Spartaco Paris, Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica Università la Sapienza, Claudio Varagnoli, Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale Università La Sapienza.

Nel pomeriggio Antonio Ciucci, presidente Ance Roma-Acer, Massimo Locci, direttore rivista IdC – l’Industria delle Costruzioni, Cosmo Mitrano, consigliere regionale e presidente della VI Commissione Lavori pubblici infrastrutture mobilità trasporti, Enrico Tiero, consigliere regionale e presidente della XI Commissione Sviluppo economico attività produttive start-up commercio artigianato industria tutela dei consumatori ricerca e innovazione.

Le conclusioni saranno affidate alla presidente Ance, Federica Brancaccio, e al Segretario generale di Mecenate 90, Ledo Prato.