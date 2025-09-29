Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, successo per il raduno a Sabaudia

Il 28 settembre, il Circolo Pontino della Manovella di Latina ha partecipato alla Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, promossa dall’ASI – Automotoclub Storico Italiano, che riunisce oltre 300 club federati in tutta Italia. Nella splendida cornice di Piazza del Comune a Sabaudia si è svolto il raduno di mezzi storici, con la partecipazione di 60 auto di diversi marchi e modelli, tutte in condizioni impeccabili. I veicoli, orgoglio dei proprietari, hanno offerto al pubblico uno spettacolo unico, coinvolgendo appassionati di tutte le età e promuovendo la cultura del patrimonio automobilistico storico. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie all’ospitalità e al supporto dell’Amministrazione comunale di Sabaudia, che ha contribuito al successo dell’evento.