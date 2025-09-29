Canottaggio, le Fiamme Oro di Sabaudia protagoniste ai Mondiali di Shanghai

Il Gruppo Sportivo Polizia di Stato Fiamme Oro Sabaudia – Settore Canottaggio ha chiuso la stagione agonistica internazionale con i Campionati Mondiali Senior, disputati a Shanghai dal 21 al 28 settembre 2025. Sette atleti cremisi sono stati selezionati per vestire l’azzurro, dopo un’intensa preparazione al Centro Tecnico Federale di Piediluco.

A brillare è stato l’Otto Mix, nuova specialità introdotta quest’anno da World Rowing, che ha visto l’Italia conquistare una storica medaglia d’argento. Protagonisti della gara, terminata alle spalle della sola Romania, gli agenti Alice e Giovanni Codato, fratelli e compagni di barca di Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e la timoniera Alessandra Faella. Un risultato di prestigio, ottenuto davanti a potenze come Stati Uniti, Nuova Zelanda, Olanda e Germania.

Ottima prestazione anche per il Due Senza femminile, con Alice Codato e Laura Meriano quarte in finale, e per l’Otto maschile, tornato a disputare una finale mondiale dopo sette anni e classificatosi al quinto posto con l’agente Giuseppe Vicino e Giovanni Codato tra i protagonisti. Positive le prove anche dell’Otto femminile, ottavo complessivo, con in equipaggio le agenti Kiri English Hawke e Veronica Bumbaca.

Un bilancio che conferma le Fiamme Oro di Sabaudia come punto di riferimento del canottaggio italiano e internazionale, capaci di portare in nazionale atleti di assoluto valore e contribuire ai successi della squadra azzurra.