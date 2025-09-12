Il regista Di Gregorio al Cinema Corso di Latina per presentare “Come ti muovi, sbagli”

LATINA – Il regista Gianni Di Gregorio presenterà a Latina il film COME TI MUOVI, SBAGLI. L’appuntamento è per lunedì 15 settembre (alle 20) al Cinema Corso dove Di Gregorio, stimolato dalle domande di Renato Chiocca, dialogherà con il pubblico sul suo ultimo film selezionato per le Giornate degli Autori all’ 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film, scritto con Marco Pettenello, e interpretato dallo stesso Di Gregorio con Greta Scarano e Tom Wlaschiha, racconta di un professore di settant’anni in pensione che vede la propria vita tranquilla stravolta dal ritorno della figlia e dei nipoti. L’uomo ha una bella casa, una discreta pensione, degli amici con cui scherzare, una signora con cui passare qualche giornata. Si dedica solo a cose piacevoli. Fino a quando la sua vita è messa sottosopra dall’arrivo della figlia, in crisi coniugale, e dei due ingombrantissimi nipotini. Nuove preoccupazioni, nuove angosce, ma anche nuovi affetti. Comincia così un’avventura nelle vite sentimentali degli altri, e nella sua, che gli farà capire che l’amore vale sempre la pena di essere vissuto, anche se porta tribolazioni, sacrifici e patimenti.

Un film che riflette sull’amore e sull’inesorabile istinto degli esseri umani a mischiare il proprio destino con quello degli altri, con tutto quello che ne può derivare: fatiche ma anche gioie, e l’impressione di aver vissuto veramente.

CHI E’ – Gianni di Gregorio, regista e sceneggiatore, nel 2009 ha ottenuto il David di Donatello per il miglior regista esordiente per Pranzo di ferragosto e nella stessa edizione anche il premio come migliore sceneggiatura per il film Gomorra. Tra le sue sceneggiature più popolari: Gomorra, Gianni e le donne, Sembra morto… ma è solo svenuto e Stazione di servizio.