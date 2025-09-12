“Città in scena” fa tappa a Latina: il Festival della rigenerazione urbana al Museo Cambellotti

Appuntamento a Latina il 16 settembre, a partire dalle ore 10, al Museo Cambellotti, per la terza tappa dell’edizione 2025 di Città in scena, il Festival diffuso della rigenerazione urbana. Giunto alla sua terza edizione, il Festival è ideato e promosso da Ance, Associazione Mecenate 90 e Cidac, con il patrocinio di In/Arch. L’obiettivo è raccontare i progetti e le esperienze più innovative di rigenerazione urbana in Italia, con una particolare attenzione alle città intermedie.

Per la prima volta una tappa territoriale si svolgerà nel Lazio, con la presentazione di una selezione di progetti già avviati nella regione. Saranno protagonisti istituzioni, imprese, esperti, università e professionisti, insieme a rappresentanti politici nazionali ed europei. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Comune di Latina, Ance Lazio e Ance Latina, con il patrocinio degli ordini professionali di architetti, geometri, ingegneri e avvocati della provincia.

Ad aprire i lavori, che si articoleranno in una sessione mattutina e una pomeridiana, saranno la sindaca di Latina Matilde Celentano, il presidente della Commissione Bilancio del Senato Nicola Calandrini, il prefetto di Latina Vittoria Ciaramella e il presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi.

La giornata proseguirà con interventi di Salvatore De Meo, europarlamentare e presidente della Delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della Nato, Laura Corrotti, presidente della Commissione Urbanistica della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, assessore all’Urbanistica regionale e Annalisa Muzio, assessore all’Urbanistica del Comune di Latina.

Spazio poi ai due panel di discussione: in mattinata interverranno Nicolò Rebecchini, presidente Ance Lazio, Spartaco Paris e Claudio Varagnoli dell’Università La Sapienza. Nel pomeriggio i contributi di Antonio Ciucci, presidente Ance Roma-Acer, Massimo Locci, direttore della rivista IdC – l’Industria delle Costruzioni, e dei consiglieri regionali Cosmo Mitrano ed Enrico Tiero.

A concludere i lavori saranno Federica Brancaccio, presidente nazionale Ance, e Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90.