cronaca

Latina, tre arresti per furto aggravato: agivano con la tecnica della distrazione

Due uomini e una donna

Tre persone sono state arrestate nel pomeriggio di oggi dalla Polizia di Stato di Latina con l’accusa di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. Si tratta di due uomini e una donna, tutti di origine straniera, fermati in zona Borgo Piave dopo un intervento lampo della Squadra Volante.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione della Sala Operativa su un’auto sospetta monitorata nei pressi di alcuni supermercati. Un agente libero dal servizio aveva notato la vettura parcheggiata e ha subito allertato i colleghi, permettendo così di intercettare i tre sospetti.

Alla vista della Volante, una donna e un ragazzo hanno tentato di liberarsi di carte di credito e di un telefono cellulare gettandoli in un cestino, ma gli oggetti sono stati recuperati dagli agenti e sono risultati rubati poco prima. Attraverso le immagini di videosorveglianza è stato possibile ricostruire l’intera dinamica: i tre avevano sottratto un borsello dall’auto di un cittadino intento a riporre la spesa, utilizzando la cosiddetta tecnica della distrazione. Uno dei complici aveva finto di aver trovato un paio di occhiali a terra, richiamando l’attenzione della vittima mentre gli altri sfilavano il borsello, contenente carte, effetti personali e un cellulare.

Dopo il furto, i tre si erano diretti verso un ufficio postale per prelevare denaro con le carte appena sottratte, ma l’arrivo degli agenti ha impedito l’operazione. Condotti in Questura e fotosegnalati, due di loro sono risultati già noti per reati contro il patrimonio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

