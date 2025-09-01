Morte di Mario Cepollaro, domani i funerali a Latina

Saranno celebrati domani alle 14:30, nella chiesa del Sacro Cuore di Latina, i funerali di Mario Cepollaro, il commercialista di 63 anni rimasto vittima di in un incidente lo scorso 10 agosto su via Nascosa e deceduto dopo tre settimane di ricovero in Rianimazione. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità pontina. Cepollaro era un noto commercialista, stimato per professionalità e umanità, figlio di Nino, storico presidente del quartiere Sacro Cuore e fondatore della rinomata azienda dolciaria locale. Lascia il figlio Marco, segretario comunale del Partito Democratico, due sorelle, un fratello, i nipoti e numerosi amici che in queste ore lo ricordano con messaggi e post sui social. La Polizia Locale di Latina sta ancora indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, nonostante l’assenza di testimoni e la mancanza di elementi utili dalle telecamere della zona.