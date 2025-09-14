Ladro solitario nel ristorante “Il Quadrato” a Latina, porta via computer e modem

LATINA – Questa notte un malintenzionato si è introdotto, sfondando la porta, nel ristorante Il Quadrato a Latina. Allertate immediatamente le forze dell’ordine e giunte sul posto velocemente sono arrivate però quando il ladro si era già allontanato portando con sé un computer e un modem. Intorno alle 5 i vicini hanno sentito dei forti rumori, si sono affacciati ed hanno visto fuggire un uomo dalla pelle scura con una mascherina bianca senza capire da dove venisse. Dopo un mezz’oretta sono ripresi i rumori a qual punto i vicini hanno contattato il titolare che ha allertato il 112, ma quando sono arrivati i poliziotti l’uomo era già fuggito.

Nei prossimi giorni verranno controllate le telecamere della zona. La proprietà ha voluto ringraziare pubblicamente le forze dell’ordine che una volta allertate sono intervenute molto velocemente.