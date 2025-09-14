Latina, stanotte lancio di bottiglie di vetro e molotov

LATINA – Non si arresta la guerra in via Guido Rossa, nella zona delle case Arlecchino, teatro di una guerra tra fazioni criminali opposte che va avanti da settimane.

Prima di mezzanotte, una pattuglia dei carabinieri che effettuava un controllo è stata sfiorata dal lancio di bottiglie di vetro, che si sono infrante sull’asfalto, senza coinvolgere nessuno. Poi il lancio di una molotov nell’androne di un altro palazzo innescando un principio d’incendio che si è spento da solo. Sul posto i vigili del fuoco, i poliziotti di Squadra Volante e Squadra Mobile e la scientifica. È intervenuta sul posto anche Luigia Spinelli, procuratore di Latina.