Latina, alla Feltrinelli la prima mostra di Lorenzo Di Lelio

Dal 26 settembre al 27 ottobre la Scala Rossa della libreria Feltrinelli di via Diaz a Latina ospita la prima mostra personale di Lorenzo Di Lelio, giovane autore pontino classe 2008. L’esposizione, curata da Fabio D’Achille per Mad Museo d’Arte Diffusa, propone una selezione di tavole originali ispirate al mondo dei manga, realizzate in tecnica mista tra marker e pastelli nello stile narrativo dello shōnen.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 1° ottobre alle 18, con un vernissage alla presenza dell’artista e la presentazione della giornalista Dina Tomezzoli.

Le opere di Lorenzo, studente del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi, raccontano un futuro emotivo e immaginifico, attingendo al linguaggio dei manga per esprimere energia, crescita e trasformazione. “La voglia di arrivare a più persone possibili – spiega – mi ha spinto a scrivere e disegnare un manga capace di suscitare empatia, in un futuro lontano… ma nemmeno così tanto”.

Il percorso artistico di Lorenzo, coltivato fin da bambino, intreccia disegno, recitazione e danza. Decisivo l’incontro con il docente di Storia dell’Arte Gaspare Pellicchia, che lo ha avvicinato al fumetto giapponese. “Quando l’interesse per l’arte si trasforma in azione – sottolinea il curatore Fabio D’Achille – incontriamo giovani come Lorenzo, che hanno scelto di mettersi in gioco e di condividere la propria creatività con il pubblico”.

La mostra rappresenta anche l’anteprima di Latina Comics & Games, la nuova rassegna che dal 17 al 19 ottobre trasformerà Piazza del Popolo e il centro città in un festival dedicato a fumetto, gioco e fantasy, con uno spazio speciale per i giovani talenti del territorio.