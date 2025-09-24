ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Il Latina affronta la Cavese nella sesta giornata di serie C

Mister Bruno: "Vogliamo voltare pagina"

LATINA – Il Latina torna in campo oggi, mercoledì 24 settembre, per la sesta giornata di serie C, in casa della Cavese.  I nerazzurri, con quattro punti conquistati fino ad ora,  vogliono voltare pagina subito e, nonostante le fibrillazioni  in casa nerazzurra, mister Alessandro Bruno si dice tranquillo: “Siamo qui per lavorare”, spiega nella conferenza stampa che si è tenuta martedì al Francioni. Secondo il tecnico la squadra è ancora giovane e serve pazienza.

Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni (alle 18,30) i nerazzurri cercheranno di invertire il trend e conquistare la prima vittoria esterna della stagione.

 

