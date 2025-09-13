Latina, bottiglia incendiaria contro un bar di LatinaFiori

Notte movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti intorno alle 2:00 per il lancio di una bottiglia incendiaria contro un bar situato nel noto centro commerciale LatinaFiori. L’ordigno rudimentale non ha colpito la vetrata verso cui era diretto, finendo sul marciapiede e autoestinguendosi senza provocare danni. Sul posto i militari hanno sequestrato i resti della bottiglia per le indagini. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima l’esplosione di una nuova bomba carta nella zona dei palazzi Arlecchino, al centro di una guerra per il controllo dello spaccio.