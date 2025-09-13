Notte movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti intorno alle 2:00 per il lancio di una bottiglia incendiaria contro un bar situato nel noto centro commerciale LatinaFiori. L’ordigno rudimentale non ha colpito la vetrata verso cui era diretto, finendo sul marciapiede e autoestinguendosi senza provocare danni. Sul posto i militari hanno sequestrato i resti della bottiglia per le indagini. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima l’esplosione di una nuova bomba carta nella zona dei palazzi Arlecchino, al centro di una guerra per il controllo dello spaccio.
Latina, bottiglia incendiaria contro un bar di LatinaFiori
Nessun danno, indagini in corso
Di