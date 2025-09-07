Incidente frontale sull’Appia a Terracina, un morto e due feriti

TERRACINA – Incidente mortale questa mattina all’alba sulla strada statale 7 Appia all’altezza del raccordo di Porto Badino dove nello scontro frontale tra due auto, una persona è deceduta e altre due sono rimaste ferite.

L’impatto tra una Mercedes e un’utilitaria – secondo una primissima ricostruzione della Polizia Stradale – è avvenuto dopo che una delle due vetture aveva sbandato invadendo la corsia opposta e l’altra, che sopraggiungeva sullo stresso tratto, ha centrato la vettura incidentata.

L’arteria è staa chiusa per tutta la mattina fino a mezzogiorno circa in entrambe le direzioni, nel comune di Terracina nel tratto compreso tra l’ innesto con la SS148 e il km 0,953 innesto con la SS7 Appia. Sul posto forze dell’ordine, mezzi di soccorso e mezzi dell’Anas.