Lazio, Pino Simeone nominato amministratore unico di Astral

LATINA – L’ex consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Simeone, è stato nominato amministratore unico di Astral con decreto firmato dal presidente Francesco Rocca. Succede all’ingegnere Antonio Mallamo che mantiene per ora l’incarico di commissario straordinario per la bretella Cisterna-Valmontone e per la realizzazione del collegamento della Roma-Latina. L’incarico di Simeone avrà una durata di 2 anni.

“La nomina di Pino Simeone alla guida di Astral rappresenta una garanzia di serietà. Siamo certi che proseguiremo il lavoro fin qui svolto in materia di mobilità e trasporti. In questi due anni abbiamo realizzato e avviato molti progetti per il miglioramento dei servizi sul nostro territorio e proseguiremo a lavorare nello spirito di piena collaborazione sempre per il bene dei cittadini”, dichiara l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

Soddisfatto il compagno di partito, l’azzurro Giuseppe Schiboni: «La scelta di Pino Simeone quale nuovo amministratore unico di Astral rappresenta una certezza di competitività e crescita per tutta la regione Lazio. Ho l’onore di conoscere Pino Simeone da sempre, sia sotto il profilo politico essendo entrambi espressione di Forza Italia, che umano ed amministrativo. È una persona dotata di grandissime capacità, rigore e determinazione a cui si aggiunge una conoscenza approfondita della macchina amministrativa regionale. Siamo certi saprà ricoprire anche questo ruolo ponendo quale priorità lo sviluppo dei territori, delle imprese e il benessere dei cittadini», dichiara l’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica.

“Sono sicuro che con Simeone ci possa essere una continuità con la passata gestione – dichiara l’onorevole Enrico Tiero – Rimettere in sesto le nostre strade è una nostra priorità assoluta. Sottolineo come abbiamo contribuito attivamente alla stesura del piano organico di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie della Regione Lazio. Meritevole di menzione l’approvazione dello schema di accordo in giunta regionale tra i comuni di Formia, Gaeta, Astral e Regione Lazio che prevede lo stanziamento di oltre 25 milioni di euro per la Strada Flacca. Così come ho apprezzato la recente approvazione dell’elenco degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria regionale per l’annualità 2025, con 3,6 milioni di euro destinati alla provincia di Latina. Interventi che garantiranno certezze al territorio per la realizzazione di opere fondamentali e attese da molto tempo. La sinergia con l’ingegner Mallamo ha prodotto risultati apprezzabili e naturalmente ci auguriamo che questo gioco di squadra instaurato possa proseguire anche con il suo successore”.

«Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo amministratore unico di Astral, Pino Simeone, certo che saprà affrontare con competenza e determinazione le sfide che lo attendono. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per il sistema della mobilità e delle infrastrutture del Lazio. Astral, infatti, è una realtà strategica per lo sviluppo del nostro territorio e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il lavoro sinergico tra Regione, assessorati e società partecipate sarà fondamentale per garantire efficienza, innovazione e sicurezza, in linea con gli obiettivi della nostra amministrazione. Come assessorato al Bilancio siamo pronti a collaborare in maniera costruttiva per sostenere i progetti e gli investimenti che la nuova Governance intenderà mettere in campo», dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.