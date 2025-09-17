Ventotene, tutti assolti tranne l’accusatore condannato per calunnia

VENTOTENE – Tutti assolti tranne il loro accusatore. Si è concluso così il processo che vedeva coinvolti l’ex sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, e altri ex amministratori dell’isola per presunti illeciti nella gestione amministrativa. L’assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste”. L’unica condanna è arrivata invece per Modesto Sportiello, ex vicesindaco riconosciuto colpevole di calunnia. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, che ha condannato Sportiello con rito abbreviato 1 anno e 6 mesi di reclusione.