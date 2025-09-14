Motori e Rosse Emozioni, oggi a Norma il clou della manifestazione

NORMA – Dopo il successo di ieri norma si prepara per la seconda giornata di “Motori e Rosse Emozioni”, l’appuntamento organizzato dallo Scuderia Ferrari Club con il coinvolgimento dei più quotati team e possessori di gioielli di Maranello provenienti da tutto il Lazio e non solo.

L’evento motoristico regionale per eccellenza, la manifestazione colorata di Rosso Ferrari che ogni anno proietta Norma su una prestigiosa ribalta di assoluto rilievo:

Il 2025 coincide infatti con il 25esimo anniversario della nascita del Club, tra i più longevi e i più affermati a livello nazionale, e anche con la decima edizione della rassegna, unica nel suo genere in tutta la regione. Oggi domenica 14 si vedranno per tutto il giorno si potrà assistere alle esibizioni di sfavillanti Ferrari, ma anche di numerose auto da competizione e di vari modelli di diverse tipologie presentati da affermati club.