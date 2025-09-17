Nuovo sciopero dei trasporti lunedì 22 settembre, a rischio anche il tpl

Giornata difficile per i trasporti lunedì 22 settembre, con lo sciopero nazionale che coinvolgerà sia i treni che il trasporto pubblico locale e regionale.

Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, il sindacato Usb ha proclamato un’agitazione di 24 ore che interesserà il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Lo stop inizierà alle 21 di domenica 21 settembre e terminerà alle 21 del giorno successivo. A rischio i treni ad Alta velocità, Intercity e regionali, con possibili cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Gli elenchi dei treni garantiti sono consultabili sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie.

Nella stessa giornata si fermerà anche il trasporto pubblico locale. Usb, Sgb, Cub Trasporti, Orsa Tpl e Adl hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore: a rischio quindi le corse Cotral, con astensione dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite le corse fino alle 8.29 e quelle tra le 17 e le 19.59. Informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito di Cotral e al contact center aziendale.

Lo sciopero del trasporto locale, secondo quanto riferito dall’Usb, è stato proclamato anche per sensibilizzare sull’aggravarsi della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.