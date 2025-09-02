ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Palazzine militari a Sabaudia, al via i lavori degli ultimi tre stabili in piazza Oberdan

Sono iniziati i lavori di riqualificazione delle ultime tre palazzine del demanio militare di piazza Oberdan a Sabaudia, che completano l’intero piano di recupero dei nove stabili presenti sul territorio comunale. L’intervento è il risultato dell’intesa avviata nel 2022 tra il sindaco Alberto Mosca e il Gabinetto del Ministro della Difesa, e rappresenta un esempio di collaborazione tra amministrazioni civili e organismi militari. Il programma di riqualificazione era partito tre anni fa con i lavori alle palazzine di via Principe di Piemonte, proseguendo poi con quelle tra piazza Oberdan e via Pietro II. Con l’avvio del cantiere sugli ultimi tre edifici della zona autolinee, il percorso di valorizzazione del patrimonio militare presente nel centro urbano giunge così a compimento.

“Questa operazione dimostra come la sinergia tra amministrazioni locali e strutture statali possa tradursi in risultati concreti – ha commentato il sindaco Mosca – restituendo dignità alla città, come merita la collettività, e agli immobili stessi”.

