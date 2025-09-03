Latina avrà il suo Monumento dedicato ai Marinai d’Italia

Un nuovo monumento dedicato ai Marinai d’Italia sorgerà a piazzale dei Navigatori, a Foce Verde. Questa mattina, alla Casa del Combattente, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’opera, alla presenza dell’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, del presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – sezione di Latina, Massimo Porcelli, e del presidente della Lega Navale Italiana – sezione di Latina, Pasquale De Candia.

L’intervento è stato proposto dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e dalla Lega Navale Italiana, con il supporto di sponsor privati, e ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune. “Sarà un simbolo di collaborazione ma soprattutto di pace – ha spiegato l’assessore Di Cocco – e un omaggio sincero ai marinai caduti in servizio nelle diverse operazioni in mare e in terra”. La conclusione dei lavori è prevista per la prossima primavera.

Il progetto si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione del lungomare di Latina. L’assessore ha ricordato l’accordo che individua la Regione Lazio come soggetto attuatore delle opere di protezione costiera tra Foce Verde e Capo Portiere, lo stanziamento di 165mila euro per la manutenzione delle piste ciclabili del litorale, e il finanziamento di 204mila euro per la creazione di un’isola balneare accessibile alle persone con disabilità. Inoltre, Latina è tra i Comuni vincitori del bando regionale per la riqualificazione dell’area tra Capo Portiere e Foce Verde, con un investimento complessivo di oltre 635mila euro tra fondi regionali e comunali.

“Il monumento ai Marinai d’Italia – ha concluso Di Cocco – contribuirà non solo a valorizzare piazzale dei Navigatori, ma anche a trasmettere un messaggio condiviso e fruibile da tutti i cittadini”.