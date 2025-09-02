Latina, vìola più volte il divieto di avvicinamento all’ex: arrestato

Ha violato il divieto di avvicinamento ed è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato. È accaduto ieri pomeriggio, 2 settembre, in un parco cittadino di Latina, dove una donna ha lanciato l’allarme attivando il proprio dispositivo elettronico di emergenza dopo aver notato l’ex compagno a poca distanza da lei.

L’uomo, già sottoposto a misura cautelare con l’obbligo di mantenere almeno 500 metri di distanza e il divieto di comunicazione con la persona offesa, si trovava a circa venti metri dalla donna, che impaurita si era rifugiata dietro alcune giostre. All’arrivo della pattuglia, era ancora sul posto.

Dotato di braccialetto elettronico, l’uomo ha sostenuto che il dispositivo avrebbe frequenti malfunzionamenti. Dagli accertamenti è però emerso che non si trattava della prima violazione: il 27 agosto era stato sorpreso nello stesso luogo in circostanze simili, episodio per il quale era già stata avanzata una richiesta di aggravamento della misura.

Alla luce della nuova infrazione e della flagranza del reato, l’uomo è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, ai sensi dell’articolo 387-bis del Codice Penale.