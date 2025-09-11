Priverno ospita la terza Giornata di storia del Lazio meridionale 

Sabato 13 settembre Priverno accoglierà la terza edizione della Giornata di storia del Lazio meridionale, quest’anno incentrata sul tema “Insediamenti medievali sui Lepini occidentali”. L’iniziativa, promossa dall’Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale (ISALM), conclude un percorso di ricerca avviato con i precedenti convegni di Cori (2023) e Sezze (2024), i cui atti sono stati già raccolti in due volumi scientifici.

L’evento, organizzato con il supporto della Città di Priverno, del Muse – Sistema museale urbano di Priverno e della Compagnia dei Lepini, vede la collaborazione del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina, oltre al patrocinio di istituzioni culturali di rilievo nazionale.

Il sindaco di Priverno, Anna Maria Bilancia, ha espresso soddisfazione: «È un onore ospitare eventi di questa caratura che vedono la partecipazione di studiosi e ricercatori su temi affascinanti come quello degli insediamenti medievali sui Lepini occidentali. Questa giornata di studi rappresenta il compimento di un percorso di ricerca e confronto sulla nostra storia».

Il convegno sarà articolato in due sessioni: la mattina nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, con interventi sul quadro territoriale e sul passaggio da Privernum a Piperno; il pomeriggio all’Auditorium Santa Chiara, con focus su Priverno medievale, la cattedrale e il ruolo del territorio nella bassa Valle dell’Amaseno. Le conclusioni saranno affidate a Maria Teresa Caciorgna.

«Queste ricerche restituiscono una narrazione più ricca e articolata della nostra storia e offrono nuove opportunità di crescita culturale e turistica per l’intero territorio lepino» ha sottolineato Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini.

Il presidente dell’ISALM, Gioacchino Giammaria, ha evidenziato il valore del percorso: «Con questo terzo appuntamento si chiude un ciclo di indagini che ha visto la partecipazione di grandi studiosi e appassionati ricercatori locali. Un risultato importante, non solo dal punto di vista accademico, ma anche per la valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio meridionale».

Gli atti dei lavori saranno raccolti in un nuovo volume, mentre i video realizzati dall’ISALM sulle tre aree di studio saranno presto disponibili online, per rendere accessibili i risultati della ricerca anche al grande pubblico.