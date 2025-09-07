Latina, ordigno esploso in Via Guido Rossa, sequestrati armi e droga. Nelle foto i danni all’immobile















LATINA – Sono state trovate e sequestrate droga e armi in Via Guido Rossa a Latina, dove all’alba di oggi un ordigno artigianale ad alto potenziale offensivo è stato fatto esplodere nell’androne di un palazzo al civico 10 delle Case Arlecchino. Danneggiato lo stabile e l’ascensore, non ci sono stati feriti.

Sul posto, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno anche eseguito un accurato sopralluogo con i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Latina. Nel corso delle indagini è stata eseguita un’accurata ispezione che ha portato i militari in un locale di pertinenza condominiale dove sono state trovate e sequestrate tre pistole, tutte con matricola abrasa, cal. 9 e 7.65, 72 cartucce e 25 grammi di cocaina, suddivisa in 57 dosi.

Denunciati, un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di una modica quantità di hashish e di materiale per il confezionamento delle dosi, di circa 400 euro in contanti considerati provento dell’attività di spaccio, e un 20enne, denunciato per la ricettazione di un ciclomotore, privo di targa, rubato a Roma nel gennaio 2021 che era nella sua disponibilità.

Le armi e la sostanza stupefacente sequestrate, nell’ambito delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, saranno inviate al Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma per gli accertamenti tecnici ritenuti necessari.

Proseguono le indagini dei Carabinieri al fine di accertare la matrice del gesto e di individuare gli autori del reato.