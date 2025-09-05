Sciopero nazionale, treni fermi fino alle 18

Nessun treno regionale arriva né parte. È entrato in vigore lo sciopero nazionale indetto per il trasporto ferroviario, che coinvolge il Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord e durerà fino alle 18 di oggi. La mobilitazione, iniziata ufficialmente alle 21 di ieri sta causando interruzioni, cancellazioni e variazioni di orario lungo tutta la rete ferroviaria nazionale. Il risultato è che, in questa fase centrale dello sciopero, la stazione di Latina è completamente ferma. I pendolari in attesa di treni per Roma, Napoli o altre destinazioni si troveranno senza mezzi fino al rientro dei servizi, previsto dopo le ore 18. Per i dettagli i viaggiatori possono consultare le piattaforme ufficiali, come l’app ViaggiaTreno o il sito Trenitalia, per aggiornamenti in tempo reale sugli orari e le eventuali variazioni