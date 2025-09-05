ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il riesame

Investito a Ferragosto, sit-in a Roma dei familiari di Federico Salvagni per dire “no” alla scarcerazione di Gioacchino Sacco

Attesa per la decisione dei giudici

LATINA – Si è tenuto questa mattina Roma, in Piazzale Clodio, il sit-in dei familiari e degli amici di Federico Salvagni, il 16enne di Latina travolto e ucciso da un’auto pirata la notte di ferragosto sulla strada che collega San Felice Circeo a Terracina.

La manifestazione si è svolta mentre era in corso l’udienza davanti al tribunale del Riesame per discutere la misura cautelare a carico di Gioacchino Sacco, il 49enne che era alla guida dell’auto investitrice, fuggito senza prestare soccorso e arrestato poche ore più tardi dagli agenti del commissariato di Terracina, in flagranza differita con l’accusa di omicidio stradale aggravatpo dall’omissione di soccorso. L’uomo,  detenuto nel carcere di Latina, ha chiesto di tornare libero e sulla sua istanza, i giudici si pronunceranno nei prossimi giorni dopo aver valutato tutti gli elementi.

Da Latina questa mattina si sono mossi due pullman con lo striscione Giustizia per Federico Salvagni. Il papà del ragazzo chiede che Sacco non venga scarcerato.

