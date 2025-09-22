Sezze, una giornata di studi per approfondire la storia della colonia di Setia

Una giornata di studi per approfondire la storia della colonia di Setia e del Lazio repubblicano. Sabato 27 settembre 2025, presso l’Auditorium San Michele Arcangelo di Sezze, si terrà l’incontro dal titolo “La colonia di Setia. Ricerche nel Lazio repubblicano”, promosso dal Comune di Sezze insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e alla Sapienza Università di Roma.

Il programma prevede interventi di studiosi e ricercatori che presenteranno i risultati delle più recenti ricerche dedicate alla storia, all’archeologia e all’urbanistica del territorio. La presenza del Soprintendente A. Betori darà ulteriore valore a un evento che rappresenta un’occasione unica per riscoprire un capitolo fondamentale del passato di Sezze e dell’intero Lazio.