Dal Parco di Pantanello parte il progetto “Natural Mente Insieme e in Salute”

Prende avvio al Parco Naturale di Pantanello – Oasi LIPU della Fondazione Roffredo Caetani il progetto “Natural Mente Insieme e in Salute”, una delle iniziative più significative nate nell’ambito dell’accordo Global Health tra Provincia di Latina, ASL e Ufficio Scolastico Regionale del Lazio.

Il programma, promosso dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Latina del DSM – Dipendenze Patologiche dell’ASL, propone un modello assistenziale innovativo per minori con disturbi del neurosviluppo, integrando percorsi clinici e attività psico-educazionali per le famiglie.

L’approccio si ispira alla visione One Health – Planetary Health, che mette in relazione salute delle persone, ambiente e benessere sociale: il contesto naturale del Parco diventa parte integrante della riabilitazione, favorendo relazioni, apprendimento e inclusione.

Il progetto prevede incontri quindicinali per un anno, coinvolgendo due gruppi di bambini per un totale di 11 minori, con un’équipe multiprofessionale affiancata dal personale LIPU per le attività di educazione ambientale.

«La salute mentale si può e si deve curare anche al di fuori dei luoghi tradizionali», ha dichiarato il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, sottolineando la valenza innovativa della collaborazione.

Il direttore sanitario dell’ASL, Sergio Parrocchia, ha evidenziato come l’intervento sia basato su evidenze clinico-assistenziali e fondamentale per la prevenzione precoce, mentre la direttrice generale Sabrina Cenciarelli lo ha definito «un passo concreto verso una sanità moderna, inclusiva e vicina ai cittadini».

«Accogliere questo progetto al Parco di Pantanello significa dare pieno valore alla nostra missione, rendendo la natura parte di un percorso di crescita e salute», ha aggiunto il presidente della Fondazione Roffredo Caetani, Massimo Amodio.