la nomina

Una dirigente per il commissariato di Cisterna: arriva Valeria Morelli

La commissaria capo manterrà anche l'incarico di Portavoce del Questore di Latina

CISTERNA –  A partire da lunedì 8 settembre, la portavoce del Questore di Latina, Valeria Morelli assumerà anche la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cisterna di Latina, succedendo al collega Riccardo De Sanctis, andato in pensione.

In servizio presso la Questura di Latina dal 2020, la dottoressa Morelli è giunta nel capoluogo pontino al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato. Nel corso degli ultimi anni ha ricoperto importanti incarichi dirigendo l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Tecnico Logistico, oltre ad aver svolto il delicato ruolo di Portavoce del Questore, curando le relazioni esterne e i rapporti con la stampa. “La sua esperienza e le competenze maturate nei diversi ambiti operativi saranno ora messe al servizio della comunità di Cisterna, in un’ottica di continuità istituzionale e di vicinanza al territorio e alle istituzioni locali”, si legge in una nota della Questura. Manterrà tuttavia anche l’incarico fiduciario di Portavoce del Questore.

“Alla dott.ssa Morelli vanno i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo e prestigioso incarico, da parte del Questore e di tutti i colleghi della Questura pontina”, conclude la nota della Questura.

