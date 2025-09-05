Blitz a Fondi, il cane Isco fiuta 300 grammi di hashish nello scarico di un water: un arresto e due espulsioni

FONDI – La Polizia di Stato ha arrestato a Fondi un uomo trovato in possesso di droga nascosta in un rudere occupato abusivamente da cittadini extracomunitari. L’intervento, seguito a una specifica attività di indagine, si è svolto in via della Torre con l’ausilio del cane antidroga ISCO della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, che ha segnalato la presenza dello stupefacente in una stanza chiusa a chiave del casolare in rovina. All’interno della stanza, nello sciacquone di un wc privo d’acqua, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 300 grammi di hashish, suddivisi in due panetti, insieme a numerose dosi già confezionate, materiale per il taglio e il confezionamento, e un bilancino elettronico. In arresto un cittadino nigeriano di 46 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, già gravato da precedenti di polizia. L’uomo era stato rintracciato e sottoposto a perquisizione presso la sua abitazione dove gli investigatori hanno trovati due chiavi che aprivano la stanza e il bagno del rudere. Sarà processato per direttissima.

Durante l’operazione, all’interno del rudere sono state identificate anche altre persone, due delle quali irregolari sul territorio nazionale. Nei confronti di un uomo è stato emesso provvedimento di espulsione con ordine di lasciare il territorio nazionale, mentre un secondo è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari per le successive attività di rimpatrio.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state controllate 193 persone, di cui 166 straniere. Elevate 10 sanzioni amministrative da 1000 euro ciascuna per mancata comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri.