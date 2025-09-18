Semafori, altri tre fuori uso tra Palazzo M e Via Isonzo

LATINA – Nemmeno il tempo di risolvere il problema del semaforo allo Stadio Francioni (tra centro, circonvallazione e via del Lido), rimasto fuori uso per circa cinque settimane a causa di una scheda rotta, oggi è fuori uso l’impianto che regola il traffico all’incrocio tra Corso della Repubblica e la Circonvallazione (Viale XXI Aprile) all’altezza di Palazzo M, solo qualche centinaio di metri più in là. Si tratta anche questa volta di una delle intersezioni stradali più trafficate del centro cittadino. Inoltre, a poca distanza, proseguendo dal centro verso Via Isonzo, risultano non funzionanti altri due semafori lungo Viale Marconi. Sono totalmente spenti, senza nemmeno l’arancione lampeggiante, quello all’incrocio con Via Bixio e il successivo, all’incrocio con Via Giotto.