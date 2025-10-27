A Cisterna “Etikey: la differenza che fa la differenza”

Torna “Etikey: la differenza che fa la differenza”, l’evento dedicato all’inclusione lavorativa come strumento di libertà, dignità e riscatto. L’incontro, aperto alla cittadinanza, si terrà giovedì 30 ottobre alle 17 nella Sala Polivalente della Biblioteca Comunale di Palazzo Caetani a Cisterna di Latina.

Promosso dall’impresa sociale Etikey, nata dalla collaborazione tra Centro Donna Lilith e Diaphorà, l’evento offrirà spazio alle storie vere di donne sopravvissute alla violenza e persone con disabilità che, grazie al lavoro, hanno potuto riconquistare autonomia e identità. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione avviato con il Comune di Cisterna di Latina, con cui lo scorso giugno è stato siglato un protocollo d’intesa per promuovere l’inclusione, la sensibilizzazione sociale e le pari opportunità.

All’incontro interverranno il sindaco Valentino Mantini, l’assessora ai Servizi Sociali Stefania Krilic, la presidente di Etikey Francesca Pierleoni e il presidente della Fondazione Roffredo Caetani Massimo Amodio. Modera Lucia Guarano dell’associazione Altri Caratteri.

Le protagoniste saranno le testimonianze dirette di chi ha trasformato la propria fragilità in un punto di forza, dimostrando che l’inclusione è una realtà costruita giorno dopo giorno grazie all’alleanza tra etica, impresa e comunità.

Nel corso dell’evento sarà presentato anche il progetto “L’Arte del riscatto”, rivolto a giovani con disabilità e donne in uscita dalla violenza, un laboratorio artigianale e creativo che trasforma le vulnerabilità in risorse.

Tra le realtà che sostengono concretamente questo percorso anche la Fondazione Roffredo Caetani, che ha recentemente inserito nel proprio organico un giovane selezionato da Etikey e tre donne provenienti da percorsi di violenza o con disabilità.