Fondi, Francesco Massarella è campione europeo di body building

Francesco Massarella, 23 anni, originario di Fondi, è il nuovo campione europeo di body building under 24. Il titolo è arrivato a Bratislava, nell’ambito del campionato INBA PNBA di Samorin che si è svolto il 17 e 18 ottobre, e ha portato il nome della città pontina sul podio continentale.

Dopo la vittoria, Massarella è stato ricevuto in Comune dal sindaco Beniamino Maschietto, insieme all’assessore allo Sport, all’assessore Claudio Spagnardi e al consigliere Fabio Iannone, che gli hanno consegnato una targa simbolica in segno di riconoscimento. Presenti anche i saluti del presidente della commissione Sport Cristian Peppe.

Il giovane atleta, che studia ingegneria elettronica e alterna impegni di studio, lavoro e allenamenti, si è detto onorato del riconoscimento ricevuto e ha raccontato di essere già proiettato verso la prossima sfida: i Mondiali di Las Vegas, per i quali è automaticamente qualificato grazie al titolo europeo.

«È una sfida impegnativa anche dal punto di vista economico – ha raccontato Massarella – ma ci stiamo lavorando, con l’obiettivo di organizzare al meglio la trasferta e tornare vincitori».

A sostenerlo nel suo percorso il coach Matteo Campobasso, fondatore della Mtraining, che per primo ha intravisto in lui talento, determinazione e spirito da campione. Il sindaco Maschietto ha espresso orgoglio per il risultato ottenuto dal giovane fondano, sottolineando come la sua storia rappresenti un esempio di dedizione e impegno per tutti i ragazzi della città.