Attentati a Latina, Libera: “Giovani boss che ostentano la violenza sui social rischiano di diventare modello per i più fragili”

LATINA – E’ in programma per giovedì prossimo 9 ottobre la visita del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi a Latina dove parteciperà in Prefettura a una seduta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato a fare il punto dopo gli attentati esplosivi e incendiari che si sono verificati nell’ultimo mese a Latina e in genere sull’escalation criminale e sulle misure di contrasto prevenzione e repressione messe in campo.

Misure che costituiscono una “importante risposta dello Stato alla guerra tra clan per il controllo delle piazze di spaccio”, ma che secondo Libera vanno affiancate da altre azioni di tipo sociale. In una nota l’associazione antimafia lancia infatti un preciso allarme sul rischio di emulazione dei nuovi modelli criminali da parte dei giovani più fragili.

Partendo da una delle ultime operazioni della Polizia di Stato, Annalisa Di Prospero referente di Libera Latina e Gianpiero Cioffredi referente di Libera Lazio tracciano un’analisi della situazione attuale. “L’arresto di Mattia Spinelli (il ventenne delle Case Arlecchino accusato di estorsione aggravata e lesioni pluriaggravate, oltre che di atti persecutori) – scrivono in una nota – sembra delineare nuove forme di modelli criminali più fluidi ed imprevedibili rispetto ai clan storicamente presenti a Latina. Questo ha determinato un conflitto per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio che negli ultimi mesi ha visto il capoluogo pontino teatro di una inquietante successione di eventi criminali. Nuovi giovani boss si affermano nello scenario criminale di Latina con la violenza, l’intimidazione e l’ostentazione del loro carisma criminale sui social che rischia di attrarre sempre più giovani che vivono condizioni di disagio e assenza di opportunità culturali e sociali. Emerge a Latina un modello criminale che rischia di andare in direzione di una vera e propria camorrizzazione dei nuovi clan con conseguenze devastanti per la convivenza civile. La risposta dello Stato alla guerra tra clan di questi mesi è stata efficace ed importante e come Libera esprimiamo gratitudine e sostegno alle Forze di Polizia, alla Prefettura e alla Procura di Latina, ma proprio i caratteri del nuovo scenario criminale devono interrogare tutte le Istituzioni affinché si investa in politiche di welfare e giustizia sociale. Ora più che mai è necessario un risveglio delle coscienze ed affiancare alla preziosa azione degli investigatori il protagonismo dei cittadini, delle associazioni e di tutte le forze sociali”, concludono i due attivisti dell’associazione contro tutte le mafie.