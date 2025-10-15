Cisterna Volley si presenta al Palasport di Via delle Province, prima gara contro Trento



























CISTERNA – L’abbraccio tra una squadra che lotta in campo e un città che non smette di crederci. E’ lo slogan della campagna abbonamenti 2025/2026 lanciato nel corso della presentazione ufficiale andata in scena questa sera al Palasport in via Delle Province. L’inno ufficiale, poi la proiezione delle immagini delle vittorie Mondiali della nazionale italiana maschile e di quella femminile, quindi il video-messaggio di Ferdinando De Giorgi, il coach dell’Italia: “Vi ringrazio dell’affetto avuto con la nazionale – ha detto – Oggi è la vostra presentazione, è la vostra serata, vi faccio un grande in bocca al lupo per un campionato intenso e ricco di soddisfazioni”.

La serata è stata presentata da Maurizio Colantoni, giornalista sportivo e telecronista, iconica voce Rai nel raccontare i grandi successi della pallavolo italiana. A fare gli onori di casa, naturalmente, ci ha pensato il sindaco di Cisterna Valentino Mantini: “Questa realtà nasce da imprenditori illuminati di questo territorio – ha sottolineato il sindaco – Il Volley è un esempio per tutti, per giovani e adulti. Un grande in bocca al lupo”.

A seguire sono saliti sul Palco i vertici societari del Cisterna Volley, tutti i soci hanno preso la parola per esprimere “la propria soddisfazione, il proprio orgoglio, la propria fiducia” nel Cisterna Volley: Cristina Cruciani, Massimiliano Marini, Luigi Iazzetta, Paolo Cruciani, e Marco Sciscione. Un pensiero unanime “quello dell’obiettivo di valorizzare il territorio di Cisterna e le sue eccellenze attraverso lo sport, permettendo agli appassionati di continuare a vivere le emozioni della Superlega” al Palasport di via Delle Province.

Poi spazio al settore giovanile, e all’importanza della collaborazione tra Cisterna Volley e Marino Pallavolo, che dura ormai da anni e rappresenta la rampa di lancio per le giovani promesse pallavolistiche di giocare sui campi della Superlega: un concetto ribadito dal presidente del Marino pallavolo Sante Marfoli. Presenti il responsabile del settore giovanile, Francesco Ronsini, e gli allenatori delle squadre.

A seguire è stato il turno dello staff medico e dello staff tecnico, introdotto dal direttore sportivo Candido Grande: “La nostra è una squadra giovane, formata da ragazzi validi e da qualche esperto, un mix in cui crediamo molto. Siamo contenti del gruppo e dello staff. L’esordio? Martedì sera contro Trento sarà una grande sfida, per loro non sarà sicuramente una passeggiata. Vi aspetto tutti al Palazzetto”.

Ha preso la parola anche il coach Daniele Morato: “Da giocatore sono arrivato in serie B, non ero abbastanza bravo e nemmeno abbastanza alto, la passione mi ha portato fino qua, volevo fare questo e ci sono arrivato. Ora voglio fare bene con questa squadra e con questa società”.

E il momento più atteso, quello della presentazione della squadra. Introdotta dal video-messaggio del presidente della Lega Pallavolo serie A, Massimo Righi: “Saluto i soci del Cisterna Volley, la dirigenza, la squadra: il Cisterna Volley rappresenta il territorio e investe tanto sui giovani, al vostro lavoro va dato un grande merito. La vostra è una società creativa con la grande ambizione di crescere”.

I 14 giocatori del roster sono entrati uno ad uno, introdotti da Colantoni che per ognuno di loro ha speso tante belle parole, presentandoli e mettendo in risalto le loro caratteristiche peculiari.

Sono intervenuti il Questore di Latina, dottor Fausto Vinci, il Procuratore Aggiunto della Procura di Latina, Luigia Spinelli, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Latina, Piergiacomo Cancelliere, il Consigliere regionale della Regione Lazio, Vittorio Sambucci, il presidente Fivap Latina, Claudio Romano. Presenti anche le Forze dell’Ordine locali: il Comandante della Polizia locale di Cisterna, Raoul De Michelis, il comandante della Polizia di Stato di Cisterna, Commissario Capo Dott.ssa Valeria Morelli, il comandante della Guardia di Finanza, Mario Serra.

Nella parte finale della serata dedicata la presentazione delle maglie ufficiali, e alla collaborazione col nuovo sponsor tecnico, un’eccellenza del settore: Mizuno. Della collaborazione ha parlato Silvio Trivero, Account Senior Manager Teamwear Italia.

La nuova campagna abbonamenti è “Cuore Azzurro” è lo slogan, il grido di chi ama questo sport. L’abbraccio tra una squadra che lotta in campo e una città che non smette mai di crederci.

Il roster 2025-2026

1 – LANDON CURRIE – NEW ENTRY

Libero

4 – ALESSANDRO FINAURI – CONFIRMED

Libero

7 – TOMMASO BAROTTO – NEW ENTRY

Opposto

8 – FABIAN PLAK – NEW ENTRY

Centrale

9 – YUGA TARUMI – CONFIRMED

Schiacciatore

10 – FILIPPO LANZA – NEW ENTRY

Schiacciatore

11 – ALESSANDRO FANIZZA – CONFIRMED

Palleggiatore

12 – ENRICO DIAMANTINI – CONFIRMED

Centrale

16 – NICOLA SALSI – NEW ENTRY

Palleggiatore

18 – DANIELE MAZZONE – CONFIRMED

Centrale

19 – TOMMASO GUZZO – NEW ENTRY

Opposto

24 – JACOPO TOSTI – CONFIRMED

Centrale

99 – DANIEL MUNIZ – NEW ENTRY

Schiacciatore

20 – EFE BAYRAM – CONFIRMED

Schiacciatore. Il capitano!

STAFF TECNICO

DANIELE MORATO 1° Allenatore

Paolo FALABELLA 2° Allenatore

Elio TOMMASINO Assistente Allenatore

Maurizio CIBBA Scoutman

Andrea BIANCHETTI Preparatore Atletico

Danilo CIRELLI Team Manager

STAFF MEDICO

Dott. Amedeo VERRI (responsabile)

Dott. Gianluca MARTINI

Michele FREDA Osteopata

Aniello COLANTUONO Fisioterapista

Salvatore BATTISTI Nutrizionista

Roberto ZARALLI Analisi Laboratorio

Dott. Giorgio GRECI Cardiologo

Chiara RUSSO Podologo

Alessandro RUSSO Podologo

Francesco SCIUTO Radiologo