donazioni

Donate nuove dotazioni a Ostetricia e Ginecologia del Goretti

Il lavoro instancabile della Odv In Ricordo di Daniele

LATINA –  L’Associazione In Ricordo di Daniele ODV ha consegnato in questi giorni all’ospedale Santa Maria Goretti nuove dotazioni: un lettino ginecologico e uno sgabello per effettuare ecografie sono andate ai reparti di Ostetricia e Ginecologia.

“Vedere la gioia del personale medico e infermieristico ci ha ripagato dei nostri sacrifici –  commenta Antonietta Parisi presidente dell’associazione   – Abbiamo anche donato una sedia a rotelle per reparto di Malattie Infettive, in ricordo del caro Mariano, grazie a Roberta e agli Amici della Gradinata”.

Dopo la breve pausa estiva, è dunque ripresa l’attività dell’instancabile volontaria accompagnata dalle collaboratrici Maria Di Giacomo, socia fondatrice e Serena Parlapiano. Le donazioni, frutto della generosità di tanti cittadini, ne annunciano altre. Il prossimo appuntamento sarà a metà novembre con la consegna di poltrone da allattamento alla Maternità dell’ospedale, frutto di una donazione dedicata: “Poi vi racconterò questa storia”, anticipa.

 

