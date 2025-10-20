Grande attesa per l’esordio del Cisterna Volley in Superlega

(Ramon Jordi contro l’Itas Trentino lo scorso anno)

CISTERNA – Tornano i riflettori della Superlega sul campo del Palasport del Cisterna Volley. La squadra pontina sarà subito costretta a fare i conti con gli i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino. Tra l’altro, per la terza volta consecutiva la partita tra le due compagini si svolge alla prima giornata di campionato. Inoltre, tra le file della squadra trentina ci sono due ex giocatori del Cisterna, ovvero l’opposto Theo Faure e lo schiacciatore Jordi Ramon. “Sicuramente sia per Theo sia per me sarà una partita speciale”, spiegato quest’ultimo, “conosco l’ambiente, il pubblico di casa inciterà la squadra dall’inizio alla fine dando un grosso apporto alla squadra. Ho tanti ricordi del Cisterna, tutti belli: sono state due stagioni bellissime, e ringrazierò sempre la società per aver creduto in me portandomi in SuperLega, Cisterna sarà sempre nel mio cuore”.

La partita avrà inizio domani sera alle 20.30. Il Cisterna, così come spiegato da Filippo Lanza la scorsa settimana, si sente pronto per questo nuovo campionato di Superlega: “Di passi avanti ne sono stati fatti molti, abbiamo lavorato tantissimo fisicamente, allenandoci su ciò che dobbiamo essere: i test-match ci hanno permesso di creare un nostro sistema di gioco, ora nelle gare che contano sarà necessario avere la massima attenzione. A livello di mentalità ci manca ancora qualcosa, soprattutto come capacità di entrare subito in partita e non concedere tempo agli avversari per pensare. Punto di forza è la forma fisica ottimale, che ci permette di poter portare le partite fino al quinto set, restando lucidi e aggressivi.”