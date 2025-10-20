Festival del Circo, serata di Gala e premiazioni

LATINA – Dopo il lavoro svolto domenica dalla giuria della critica, e quello della giuria tecnica che tornerà a riunirsi oggi per le decisioni finali, arriva la serata clou del Festival Internazionale del Circo. Stasera, lunedì 20 ottobre, saranno consegnati nel corso dello spettacolo che prenderà il via alle 20.30, i premi dell’edizione 2026. Nella giuria di grandi esperti del settore scelta dall’organizzazione, vere e proprie star del Circo come Liana Orfei che ha voluto ringraziare il pubblico di Latina. Le sue parole al microfono di Antonella Melito.

Una giornata densa quella di oggi che si apre allo Stadio Francioni con il torneo a sei squadre che si sfideranno in due triangolari, una finale tra le vincitrici e, a seguire, la sfida esilarante tra la squadra campione e gli Assessori del Comune di Latina. Un’iniziativa che coniuga sport, spettacolo e beneficenza, accendendo i riflettori anche su una grande novità; per la prima volta scenderà in campo una squadra tutta al femminile, formata da ragazze circensi. La premiazione della squadra vincitrice maschile avverrà direttamente sotto lo chapiteau, pochi minuti prima dello spettacolo finale.

Continua fino a oggi anche la quattordicesima edizione di “Circus Expo”, lo spazio espositivo dedicato all’arte circense in tutte le sue espressioni. Allestita nella cittadella del Circo, “Circus Expo” ospita opere di fotografi, pittori, scultori, collezionisti e modellisti provenienti da tutta Italia; il progetto intende raccontare al pubblico il volto più profondo e multiforme dello spettacolo dal vivo, offrendo un ponte tra le arti figurative e la magia della pista. Tra gli artisti in esposizione quest’anno figurano Franco Giovannelli, Silvio Sangiorgi, Laura Campagna, Valentina Morelli e Clelia La Gioia.