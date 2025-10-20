Basket, Benacquista Latina si impone contro Malvin PSA Casoria: 73-57

(Foto di Marika Torciva: la squadra festeggia dopo la vittoria contro il Casoria)

LATINA\CISTERNA – Dopo la sconfitta contro il Chiusi della settimana scorsa il Latina Basket si è ripreso alla grande. Prima la vittoria contro il Livorno, tra i favoriti alla promozione, e nella giornata di ieri il trionfo arrivato ai danni della Malvin PSA Casoria. Sul parquet del Palasport di Cisterna è arrivata quindi la quinta vittoria in sei partite. Ora i pontini si trovano al secondo posto in classifica, condiviso con lo stesso Livorno, la Virtus GVM Roma e la Tema Sinergie Faenza. Sono, invece, soltanto due i punti che separano Benacquista dalla capolista Paperdi Juvecaserta 2021, che invece si trova a punteggio pieno.

Era iniziata il salita la partita contro il Casoria, con i campani che hanno chiuso il secondo quarto in vantaggio per 34 punti a 30. La seconda metà del match ha visto il Latina di mister Gramenzi rientrare in campo più determinato, andandosi a riprendere il vantaggio nel break del terzo quarto, soprattutto grazie ai canestri di Bakovic, Gallo e Cipolla. La squadra, poi, è riuscita ad amministrare il vantaggio con grande lucidità fino al termine della partita, vincendo per 73 a 57.

Si è trattato di un successo di squadra, così come sottolienato da coach Gramenzi durante la conferenza stampa post vittoria. “Le difficoltà ci sono in questo campionato perché si trovano sempre avversari validi. Siamo stati macchinosi all’inizio, non brillanti come loro. Dovuto al fatto delle due partite ravvicinate, dovuto al fatto che loro si sono difesi bene. Però nella prima parte di gara il problema è stato l’attacco. Oggi siamo infatti scesi sotto gli 80 punti. Nella seconda parte, invece, abbiamo difeso meglio e abbiamo mosso la palla molto meglio”. Infine, l’elogio di Gramenzi al gruppo squadra: “i ragazzi sono un gruppo che ha sempre voglia di vincere”, spiega coach Gramenzi, “Oggi hanno fatto un grande passo in avanti rispetto a quando ci siamo conosciuti ai primi di agosto”.

Il Latina Basket Benacquista ora riscenderà in campo domenica 26 ottobre contro l’Orasì Ravenna, con l’obiettivo di rimanere in cima alla classifica, continuando questa bella striscia di vittorie.