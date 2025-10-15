Gaeta: Messa in sicurezza del fossato Rialto e via Redentore

La tutela del territorio per l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, resta una priorità, tanto che le zone a rischio idrogeologico vengono continuamente attenzionate.

La Giunta di Gaeta ha approvato un documento di indirizzo alla progettazione della messa in sicurezza del fossato Rialto, per un importo di 4 milioni di euro, e della messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di Via Redentore, per un importo di un milione di euro.

L’atto della Giunta dà il via libera alla richiesta di partecipazione ad un apposito bando emesso dal Ministero dell’Interno -Direzione Centrale per la Finanza Locale, con l’obiettivo di ottenere un finanziamento totale di 5 milioni di euro.

La richiesta di finanziamento riguarda due punti critici.

Il primo è il fossato Rialto, che nasce dalle montagne ed, attraversando la città, sfocia a Vindicio. Lungo il percorso è prevista l’eradicazione delle essenze vegetali destabilizzanti, la realizzazione di strutture di protezione in pannelli fune, di strutture di protezione in rete armata e la riprofilatura del versante mediante gradonatura.

Il secondo è Via Redentore, strada che dalla frazione di Maranola arriva alla cima del monte Redentore (attualmente presenta numerosi tratti con elevati rischi di caduta massi). Qui è in programma, dopo un primo intervento volto alla demolizione di massi pericolanti, l’installazione di rete paramassi e di guard-rail ed il ripristino della protezione del sentiero, con la messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale.