FRZ, Sciopero nazionale, possibili disagi nei servizi di raccolta a Formia e Santi Cosma e Damiano

FRZ, gestore dei servizi di igiene urbana nei Comuni di Formia e Santi Cosma e Damiano, informa la cittadinanza che, a seguito della proclamazione di uno sciopero nazionale da parte delle principali Organizzazioni Sindacali di categoria, nella giornata di venerdì 17 ottobre 2025 potrebbero verificarsi disagi nei servizi di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade.

Durante lo sciopero saranno garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente, in particolare la raccolta dei rifiuti presso scuole, ospedali, cliniche sanitarie, caserme e stazione ferroviaria.

Gli eventuali mancati ritiri saranno recuperati nel corso della settimana successiva, in base al consueto calendario di raccolta.

FRZ invita pertanto i cittadini e le attività commerciali a non esporre i rifiuti nella giornata di venerdì 17 ottobre, così da contribuire al mantenimento del decoro urbano e agevolare le operazioni di recupero.

L’azienda ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione.