La Benacquista Latina Basket riceve Casoria al Palasport di Cisterna

LATINA – Dopo la bella vittoria casalinga nel turno infrasettimanale contro la Verodol CBD Pielle Livorno, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a disputare la seconda sfida al Palasport di Cisterna.

Domenica 19 ottobre alle ore 18 i nerazzurri riceveranno la Malvin PSA Basket Casoria, in occasione della sesta giornata della regular season del campionato di Serie B Nazionale.

I pontini arrivano all’appuntamento con un bilancio molto positivo: quattro vittorie in cinque gare e una crescita costante in termini di coesione e consapevolezza. Il gruppo allenato da Coach Franco Gramenzi ha dimostrato solidità e intensità su entrambi i lati del campo, elementi che saranno fondamentali anche nella sfida contro una formazione fisica e aggressiva come Casoria — già affrontata in precampionato in un’amichevole dal tono agonistico.

Dalla squadra e dalla società l’appello al pubblico ad affollare gli spalti: «Stiamo costruendo qualcosa di bello, un gruppo unito che gioca un basket piacevole. Se volete passare una bella domenica, venite a vederci: noi ci divertiamo e vogliamo far divertire anche voi!», è il messaggio di Raphael Chiti ai tifosi.