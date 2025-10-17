Andrea Minniti dell’Asd InTeam convocato per la Coppa del Mondo di Basket 3vs3 a Porto Rico











SERMONETA – Prestigiosa chiamata per un atleta emergente dell’Asd InTeam di Latina: Andrea Minniti è stato convocato come titolare per la prossima edizione della “Special Olympics United 3vs3 basketball World Cup”. Si tratta dunque dell’ennesima, grande soddisfazione per la società specializzata in sport inclusivo: Andrea, appena 20enne, parteciperà alla prossima Coppa del Mondo di Basket 3vs3 in programma a Porto Rico a dicembre. Ultimamente l’atleta ha vinto con InTeam il torneo 3vs3 Special Olympics di Roma svoltosi al Colosseo.

Un traguardo centrato al culmine di un percorso iniziato nel minibasket e nel settore giovanile della “Basket Bee” di Sermoneta e proseguito con tre stagioni da protagonista vissute con la maglia del club presieduto da Alessia Montemurro e Valentina Ruggieri. Con questa realtà Minniti ha partecipato e parteciperà a svariate competizioni e a svariati campionati promossi da Special Olympics. In particolare ha lasciato il segno insieme ai suoi affiatati compagni nelle finali nazionali di Ferentino, chiuse con uno splendido primo posto nella seconda categoria. Successivamente il bravo cestista pontino ha partecipato alle finali nazionali di Roseto contribuendo alla conquista del secondo posto nella prima categoria, il livello più alto della competizione.

Minniti non è comunque un semplice giocatore, peraltro tuttora impegnato nel campionato di DR2 con la Basket Bee: in questo periodo è impiegato da InTeam anche come aiuto allenatore e sta supportando il gruppo di atleti più piccoli. Un particolare evidenziato dalla presidente Montemurro: “Andrea si sta rivelando per i suoi compagni più giovani la dimostrazione vivente di come i limiti possano trasformarsi in risorsa: tutti noi ci auguriamo che possa fare da apripista per tanti altri atleti con disabilità. Siamo felicissimi di questa convocazione e ringraziamo la società Basket Bee per la preziosa collaborazione e per aver avviato il suo splendido percorso. A tal proposito è stato fondamentale l’apporto degli istruttori Bruno Carbone e Sarah Paladino, per il lavoro dei quali il presidente di Basket Bee Alessandro Costa si è sempre mostrato molto orgoglioso”.