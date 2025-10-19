In provincia di Latina tornano i Giochi Scolastici Opes

I “Giochi Scolastici” realizzati da Opes Latina sono pronti a partire. Dal mese di novembre, al via le attività che apriranno la sesta edizione e che coinvolgeranno i Comuni della Provincia di Latina e tutti gli istituti scolastici aderenti. Saranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e le classi quarte e quinte delle scuole primarie, i veri protagonisti di tornei, che concorreranno ad una crescita non solo in termini sportivi, ma anche umani e sociali.Lo scorso anno sono state introdotte in via sperimentale nelle attività progettuali, anche le classi quarte e quinte delle scuole primarie del solo Comune di Latina. La grande risposta ed il successo ottenuto dall’iniziativa, hanno fatto sì che dall’edizione 2025/26 del progetto, le classi quarte e quinte primarie ne siano divenute a tutti gli effetti parte integrante, estendendo la partecipazione anche a tutta la provincia. Le discipline proposte sono volley, pallacanestro, calcio a 5, atletica e dama e la squadra rappresentativa di ogni istituto si andrà a commisurare con le squadre delle altre scuole in competizione tramite prove a punteggio.